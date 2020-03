Ricerca per:

il Museo del vino a Barolo: unico museo fuori Torino, consente di visitare superficialmente il museo, indicando soprattutto la divisione in piani

il Museo Egizio con l’esposizione Archeologia Invisibile : un’esperienza completamente immersiva che consente di camminare virtualmente per i corridoi del museo

Per fortuna negli ultimi anni, grazie alle nuove frontiere dell’innovazione tecnologica, si sono sviluppati sistemi per rendere possibile la “visita virtuale” di molti luoghi, tra cui i 5 musei piemontesi elencati qui di seguito:

Chiusi teatri e cinema, rimandati eventi: sembrano davvero poche le cose da fare in questo periodo di emergenza sanitaria.

Cinque musei da visitare virtualmente in Piemonte ai tempi del Coronavirus