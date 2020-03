Consueto aggiornamento giornaliero sulla situazione Coronavirus a Tortona: presso l’ospedale, ad oggi sono 98 le persone ricoverate, di cui 40 risultano residenti a Tortona. Tutti sono positivi al COVID-19, ad eccezione di 15 pazienti in attesa dell’esito del tampone.

La bella notizie rispetto a ieri è che tre suore della Congregazione orionina stanno meglio e non necessitano più delle cure in ospedale per cui sono state dimesse e proseguiranno la loro convalescenza in una struttura nei pressi del Santuario della madonna della Guardia.

Altra buona notizia riguarda le mascherine: oggi è stato consegnato in Comune il primo lotto di 4 mila mascherine chirurgiche, su un totale di 20 mila che arriveranno nei prossimi giorni, inviate gratuitamente dalla città di Jiangyin, in Cina, gemellata con Tortona.

Di queste, mille sono state donate all’ospedale di Tortona, a disposizione del personale medico e infermieristico; altre mille saranno utilizzate dai volontari della protezione Civile e dipendenti del Comune impegnati nei servizi attivati in queste settimane, come “SpesAnziani”.

Le rimanenti 2.000 mascherine chirugiche, così come quelle che arriveranno, saranno consegnate domani alle farmacie di Tortona, che già distribuiscono le mascherine donate dalla Fondazione Cassa Risparmio di Tortona, per la popolazione. Sempre oggi sono state consegnate all’ospedale anche 480 maschere FFP2, altra donazione al Comune.

“Devo ricordare però – dice il Sindaco Federico Chiodi – che le mascherine vanno utilizzate solo nei casi previsti in cui è possibile uscire e cioé per fare al spesa, andare al lavoro perché l’emergenza è tutt’altro che finita quindi io vi prego di restare a casa.”