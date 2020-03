Al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, il Sindaco e la Giunta comunale di Alessandria hanno disposto, d’intesa con il comandante della Polizia Municipale, Alberto Bassani, un servizio rafforzativo di controllo del territorio in alcune località cittadine, già oggetto di segnalazione. Il servizio sarà effettuato dai volontari della Polizia Municipale e sarà volto ad evitare gli assembramenti fra le persone.

“ Sono state molte le segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi giorni, come pure le immagini veicolate dai media locali e dai social – ha commentato l’assessore alla Politiche di Sviluppo e Valorizzazione della Polizia Locale, Monica Formaiano -. Le prescrizioni del decreto ministeriale lasciano la possibilità alle persone di fare jogging, tuttavia quello a cui abbiamo assistito andava oltre quanto previsto dalla normativa. Abbiamo il dovere di fare il possibile per evitare l’aumento dei contagi e vorrei, pertanto, appellarmi al senso civico degli alessandrini: se tutti insieme adottiamo comportamenti adeguati, sono certa che usciremo presto da questa situazione difficile che sta mettendo a dura prova la comunità e le istituzioni ”. “ Vorrei, inoltre, ringraziare – ha continuato l’assessore – tutti coloro che ci stanno sostenendo e aiutando a gestire la complessità di questo momento: un grazie particolarmente sentito va ai volontari della Polizia municipale, sempre presenti in questi giorni e che si occuperanno di svolgere anche questo ulteriore servizio”.