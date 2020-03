L’aggiornamento della situazione presso l’ospedale di Tortona: come ieri, le persone ricoverate sono 100 dei quali 44 risultano residenti a Tortona.

Il Comitato Tortona per Ospedale ha raccolto fino a oggi la somma complessiva di 1 milione 156 mila euro che saranno spesi per l’acquisto di attrezzature e dispostivi di protezione individuale per gli operatori impegnati nel Covid Hospital: fino ad ora sono stati già investiti 113 mila euro ed altri ordini saranno effettuati nei prossimi giorni.

Il CAV Consulta delle Associazioni di Volontariato ha messo a disposizione il conto corrente del “Mercato della Solidarietà” per aiutare subito le persone in difficoltà con l’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di un conto che era stato già utilizzato nei mesi scorsi per raccogliere fondi a favore delle persone danneggiate dall’alluvione dello scorso autunno e che ora servirà per dare una mano concreta a chi è rimasto senza lavoro o non può lavorare a causa delle limitazioni imposte dalla lotta contro il Coronavirus. A chi è rimasto solo e non può procurarsi beni di prima necessità, alle persone che stanno affrontando la malattia, la stanno superando ma devono essere seguite a casa o in strutture diverse dall’ospedale.

IBAN: IT04 N050 3448 6700 0000 0000 737; Causale: Emergenza sociale Coronavirus.

Oggi è stato anche comunicato l’importo spettante al Comune di Tortona del fondo di solidarietà predisposto dal Governo, suddiviso in base al numero degli abitanti: si tratta di 144 mila 684,98 euro che saranno impegnati per l’acquisto di buoni da distribuire a chi ne ha bisogno, con le modalità che gli uffici comunali e il CISA stanno in queste ore mettendo a punto e che saranno comunicate a breve.