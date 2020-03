A nemmeno cinque giorni dal primo contributo di 13 mila euro stanziato per i tortonesi per combattere l’emergenza da Coronavirus CHE ABBIAMO ILLUSTRATO IN QUESTO ARTICOLO, la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona torna in soccorso dei tortonesi.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, infatti, ha approvato in via d’urgenza un ulteriore stanziamento a supporto degli Enti impegnati nell’affrontare l’emergenza COVID-19.

“In data odierna – dicono in Fondazione – è stato deliberato uno stanziamento di oltre 23 mila euro a favore della Delegazione di Tortona della Croce Rossa Italiana finalizzato all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per i Volontari chiamati a prestare il servizio d’emergenza.”

Gli organi della Fondazione di Tortona, inoltre, comunicano che è stata programmata per i prossimi giorni una riunione telefonica di coordinamento tra le Fondazioni di origine bancaria del Piemonte al fine di valutare e coordinare un eventuale intervento comune.

“Attraverso il canale di dialogo con l’Amministrazione Comunale di Tortona – concludono i vertici della Fondazione – rimaniamo in costante ascolto delle esigenze della nostra comunità.”