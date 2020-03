La città di Tortona e tutti tortonesi sono destinati a passare una notte non bella: alle 21,15 di stasera, domenica 1 marzo, i risultati del tampone fatto al tortonese che si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Tortona non sono ancora arrivati.

Abbiamo parlato direttamente con l’addetto stampa del Centro Regionale del Piemonte appositamente costituito in questa fase di emergenza per il Coronavirus e ci ha confermato che per il caso di Tortona l’esito del tampone prelevato questa mattina non era ancora arrivato e difficilmente arriverà entro la fine della giornata.

Poco dopo abbiamo avuto notizia, confermata da fonti ufficiali, che il tampone è stato rifatto nuovamente, per cui soltanto domani verso mezzogiorno sarà possibile avere un riscontro.

L’Asl riferisce che il motivo per cui il tampone stato rifatto è che era “illeggibile” .

Questo, ovviamente, non significa obbligatoriamente che sia risultato positivo. Il meccanismo di analisi dei tamponi è così complesso e prevede così tante procedure e passaggi che potrebbero anche essere intervenuti problemi ed inoltre il processo dura diverse ore.

Così almeno vogliamo sperare, così come tutti ci auguriamo che l’esito sia negativo.

Salvo imprevisti dell’ultimo momento, quindi, tutto è rinviato a lunedì mattina e chissà a che ora si sapranno i risultati di questo secondo tampone visto che il primo potrebbe non essere andato a buon fine

Fino ad allora, quindi, la situazione rimane immutata col Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona che rimane chiuso e in isolamento, così come il reparto di terapia intensiva dove si trova ricoverato l’uomo e tutti coloro che in queste ultime ore sono venuti a contatto col paziente, un tortonesi di 65 anni residente alla periferia di Tortona.