Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, l’ASL1 ha disposto che a partire da lunedì 23 marzo, e fino a nuove indicazioni, il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Sanremo sarà trasferito e attivo nello stabilimento ospedaliero di Bordighera.