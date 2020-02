Ricerca per:

La sua fuga si è fermata ieri a Ventimiglia, dove i poliziotti presumono stesse tentando di espatriare in Francia per sfuggire alla cattura.

Insospettiti dal suo atteggiamento, gli operatori procedevano ad accertamenti in banca dati dai quali risultava che lo stesso era il complice di una rapina aggravata commessa nel mese di gennaio scorso in danno di un connazionale nella città di Asti.

Nell’ambito dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina nella provincia di Imperia, la Polizia di Stato ha rintracciato ieri sera a Ventimiglia un cittadino nigeriano di 22 anni ricercato per rapina.

Ventimiglia. La Polizia di Stato arresta un nigeriano ricercato per rapina.