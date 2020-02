Il forte vento ha creato qualche problema nel Tortonese: nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona sono intervenuti in un maneggio nel Comune di Carbonara Scrivia in strada Rotta, al club Ippico, perché il vento aveva staccato parte della copertura in metallo che era caduta a terra mentre un’ altra parte penzolava pericolosamente.

Il danno ha interessato una superficie di circa 200 metri quadrati che i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza.

Poco prima, in mattinata erano intervenuti in condominio piazzale Porta ticinese dove una pensiona era rimasta intrappolata tra le mura domestiche.

La donna, secondo al prima sommaria ricostruzione non riusciva ad uscire di casa: aveva messo la chiave nella toppa ma questa girava a vuoto e non riusciva più nemmeno a toglierla.

I pompieri tortonesi sono tempestivamente intervenuti e una volta all’interno, dopo qualche manovra sono riusciti ad estrarre la chiave. la situazione si è risolta cambiando chiave e gettando via quella “fallata”.