Un nuovo testo che tratta un tema, la storia dell’architettura, in maniera totalmente nuova ed informale. Venerdì 21 febbraio – ore 17.00 – all’Oratorio di Santa Caterina di Cervo , il professor Luigi Prestinenza Puglisi – saggista, noto critico di architettura e Presidente dell’Associazione Italiana di Architettura e Critica di Roma – presenterà, nel corso di una conferenza, il suo ultimo lavoro, La storia dell’architettura 1905-2018 (Roma, 2019, L. Sossella Editore). L’incontro può essere collegato all’appuntamento con Lia Piano, figlia del noto architetto e attesa ospite, domenica 1 marzo, della rassegna Cervo in blu…d’inchiostro . L’evento, organizzato dal Comune di Cervo in collaborazione con Mario C. Rossi ed Eleonora Secco , è patrocinato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia ed è rivolto ad un pubblico vasto, non al solo settore specifico degli architetti.