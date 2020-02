Questo è per te Cyndi Go,

per la grande forza che mi hai dato ogni volta che ci siamo ritrovate, per la tua enorme simpatia, per la tua infinita dolcezza, oggi ti ho vista per l’ultima volta, eri lì immobile,

volevo continuare il nostro discorso riprendere in mano i nuovi progetti ma,

un silenzio, un interminabile silenzio ti avvolge e le lacrime scorrono silenziose…

non vorrei pensare più a nulla…. esco e penso …

penso che la vita bisogna viverla ora , in questo momento ..non aspettare……oggi siamo qui e domani non si sa…….

penso a quelle persone che hanno l’animo cattivo, che pensano solo a far del male ad altre persone senza scrupoli ne pentimenti……mentre altri darebbero la vita per vedere un sorriso sul tuo volto,

penso….a chi ti ha dato una mano e ti ha aiutata a risollevarti nei momenti difficili……

penso…. che a volte il destino è ingiusto……

penso…. che è meglio vivere il presente perchè il domani è un’incognita…..

penso…. che ognuno di noi ha un destino scritto……

penso… che ho un dolore nel petto che fa tanto male……..

penso……penso…a quanta sofferenza abbiamo dentro nella nostra anima e ogni volta che succede qualcosa provi a trattenere ma… è più forte di te…. esplode ..e il pianto prende il sopravvento..allora piangi…. fai uscire quella rabbia ….

quell’impotenza insopportabile ….piangi ….

piangi forte come a gridare un perchè senza risposta…….

piangi…. perchè piangere è liberatorio…

perchè non puoi fare nulla…

piangi in silenzio…….sei lì davanti a chi non c’è più…..le lacrime scendono inevitabili….

e continuo a pensare….esco batto i pugni sul volante…

perchè….perchè…..penso….metto in moto e vado via…un dolore forte al cuore…..non ho più parole …penso…..

e sono sicura che ora sei circondata dagli angeli, fai sentire loro la tua bellissima voce e canta, canta come solo tu sai fare…

ciao dolce Cyndi Go

Lucia Guarini