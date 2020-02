Ricerca per:

• Lions Club Tortona Host patrocinio e utilizzo del Teatro Civico per rappresentazione operetta “La vedova allegra” il 16 maggio: PATROCINIO E CONCESSIONE TEATRO AL 50%, VERIFICA ENPALS.

• Questura di Alessandria patrocinio e utilizzo del Teatro Civico per Festa della Polizia di Stato il 9 e 10 aprile, CONCESSIONE PATROCINIO E TEATRO CIVICO IN FORMA GRATUITA;

• Associazione culturale Teatrodistinto utilizzo del Teatro Civico per debutto dello spettacolo “L’amore capovolto” il 6 marzo: CONCESSIONE TEATRO AL COSTO PREVISTO, VERIFICA ENPALS;

• Associazione Culturale Compagnia Teatrale TILT patrocinio e utilizzo del Teatro Civico per spettacoli teatrali di prosa rivolti alle scuole secondarie cittadine il 23 e 24 marzo: PATROCINIO AL 50% E VERIFICA ENPALS;

• Associazione Matteo 25 patrocinio e utilizzo del Teatro Civico per spettacolo musicale benefico a favore del dormitorio cittadino il 22 febbraio: CONCESSIONE DEL TEATRO CIVICO CON PATROCINIO AL 50% E VERIFICA ENPALS;

• Associazione Progetto Derthona patrocinio e utilizzo della Sala del Ridotto del Teatro Civico per incontro formativo il 16 febbraio: CONCESSIONE SALA DEL RIDOTTO DEL TEATRO CIVICO CON PATROCINIO AL 50%;

• Liceo G. Peano patrocinio e utilizzo Teatro Civico per rappresentazione teatrale in tedesco, il 22 aprile: CONCESSIONE SALA RIDOTTO DEL TEATRO CIVICO CON PATROCINIO (AL 50%);

• Liceo G. Peano patrocinio e utilizzo Teatro Civico per rappresentazione teatrale, il 6 e 7 maggio: CONCESSIONE TEATRO CIVICO CON PATROCINIO (AL 50%), PREVIO DEPOSITO DEL NULLA OSTA / RELAZIONE TECNICA DEL RSPP DELLA SCUOLA;

• I.C. Tortona A (Scuola secondaria di primo grado L. Valenziano) patrocinio e utilizzo Teatro Dellepiane per saggio finale Musica – Danza il 27 maggio: DINIEGO TEATRO DELLEPIANE E CONCESSIONE SALA POLIFUNZIONALE CON PATROCINIO GRATUITO;

• I.C. Tortona B (Scuola secondaria di Villaromagnano) patrocinio e utilizzo Teatro Civico per saggio finale di musica, il 14 maggio: CONCESSIONE SALA POLIFUNZIONALE CON PATROCINIO GRATUITO;

• I.C. Tortona B (Scuola secondaria M. Patri) patrocinio e utilizzo Teatro Civico per saggio finale di musica degli alunni delle classi terze, il 20 maggio: CONCESSIONE SALA POLIFUNZIONALE CON PATROCINIO GRATUITO;

• I.C. Tortona B (Scuola primaria di Sarezzano) patrocinio e utilizzo Teatro Civico per spettacolo teatrale degli alunni, il l’8 e il 9 giugno per prove e allestimento: CONCESSIONE SALA POLIFUNZIONALE CON PATROCINIO GRATUITO;

In seguito alle diverse domande giunte in questi giorni, quindi, il Comune di Tortona ha deciso di concedere il patrocinio e l’utilizzo delle sale comunali alle scuole e alle associazioni richiedenti alle condizioni seguenti:

Ecco il modo migliore per utilizzare le strutture comunali. Così la Giunta- Chiodi, ha deciso di operare per incentivare la partecipazione dei cittadini.

Il Comune di Tortona concede l’uso di teatri e sale comunali per 12 spettacoli delle scuole e altri