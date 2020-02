Nei giorni scorsi, i Carabinieri della S ezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno tratto in arresto un 29enne sanremese, incensurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz è avvenuto il 13 febbraio , dopo diversi giorni di osservazione , durante i quali gli investigatori avevano notato un via vai sospetto di per sone nei pressi dell’abitazione, difficilmente riconducibile ai movimenti che, di norma, si registrano in quella zona. D urante la perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto diverse t ipologie di stupefacente occultate in varie stanze, i donee a soddisfare la domanda di un ventaglio molto ampio di assuntori . Sono stati infatti sequestrati 13 sacchetti in cellophane cont enenti complessivamente: 0,5 gr. di cocaina, 41 gr. di hashish, 29 gr. di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente. Nella camera da letto sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro circa 1 0 00 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. L’uo mo, considerata la quantità e la tipologia di stupefacente rinvenuto è stato trasferito alla casa circodnariale di di Imperia.# POSSI AMO AIUTA