Con febbraio 2020 si apre per il Distretto del Novese il calendario degli appuntamenti legati al turismo e al digitale.

Dal 9 al 11 febbraio 2020 appuntamento alla BITMilano2020, la fiera dedicata all’industria turistica, che si terrà nel capoluogo meneghino con la tradizionale formula multitarget b2b e b2c. La sua 40° edizione apre domenica con il pubblico dei viaggiatori che potrà scoprire le nuove tendenze e proposte per i propri viaggi, mentre lunedì e martedì saranno giornate dedicate esclusivamente agli operatori di settore.

Un evento che vede per la prima volta la partecipazione del Distretto del Novese come coespositore della Regione Piemonte, saranno proposti itinerari sia travel & food che tematici a cominciare dal Barocco fino ai Promessi Sposi di Sandro Bolchi, messi a punto con Oneiros Incoming by Il Mondo di Valigia C&D Viaggi sas.

Il Distretto del Novese dà appuntamento per far scoprire il Novese, Alto Monferrato e la Val Borbera, nel Padiglione 3, presso lo stand della Regione Piemonte (C67 C69 F66 F68) della BIT- Borsa Internazionale del Turismo che si svolgerà a Fieramilanocity.

Dal 12 al 13 febbraio 2020, sarà poi la volta della XII edizione di BTO, Buy Tourism Online l’evento di riferimento su turismo e digitale in Italia, che si svolgerà alla Stazione Leopolda di Firenze.

Quale territorio promuove il Distretto del Novese?

Il Distretto del Novese si trova in Piemonte, in un’area equidistante da Torino, Milano e Genova, dove i segni degli intrecci storici tra la Repubblica Genovese e quella piemontese si possono ancora scoprire in un percorso attraverso i luoghi di arte e le tradizioni gastronomiche, le facciate dipinte dei centri storici che ricordano i borghi liguri, mentre a tavola scorrendo il menu’, piatti come gli agnolotti fanno immediatamente pensare alla terra “sabauda”.

In questa porzione di Piemonte che non ti aspetti si trova Bosco Marengo con il Complesso di Santa Croce e le Opere di Vasari, i castelli dell’Alto Monferrato, i percorsi di trekking tra le Capanne di Marcarolo e la Val Borbera, Libarna la citta degli antichi romani lungo la via Postumia, Gavi Bandiera Arancione Touring Club e il suo Forte, nel cuore del centro storico di Novi Ligure i palazzi dipinti e il grande complesso scultoreo in legno alle spalle dell´altare maggiore della Basilica della Maddalena (che rappresenta il Monte Calvario), e poi ancora la Pinacoteca di Voltaggio, al confine con la Liguria, dove è possibile ammirare le tele del Fiasella, di Bernardo Strozzi e del Voltaggino Sinibaldo Scorza. Impossibile dimenticare le dolci colline su cui di allenavano Costante Girardengo e Fausto Coppi, dove vengono coltivati i vitigni del Gavi docg, quelli dell’Ovada docg e del Timorasso, i cui vini ben si abbinano ai salumi del territorio come la testa in cassetta e il salame, o ancora ad altri prodotti tipici come la focaccia novese, la farina, il Montebore (uno dei formaggi piu’ raro del mondo) senza dimenticare il cioccolato che ha fatto conoscere il novese in tutto il mondo con i grandi marchi di eccellenza e le produzioni artigianali.