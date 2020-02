La Federazione Italiana Pallacanestro ha assegnato nei giorni scorsi i “Premi di Studio” da 1.000 euro ciascuno a studenti di scuola secondaria di secondo grado, tesserati in Federazione e in società sportive. La finalità dei “Premi di Studio” è quella di riconoscere agli atleti/studenti meritevoli in campo sportivo e scolastico, una premialità che mira a promuovere l’unione tra le migliori pratiche sportive e un’adeguata preparazione scolastica.

Sono tre i giovani atleti piemontesi a cui va la prestigiosa borsa di studio, due sono tortonesi e frequentano il Liceo Peano: i fratelli Denicolo’ Lorenzo e Giacomo della PallacanestroTortona.

I “Premi di Studio” verranno ufficialmente consegnati il prossimo 29 febbraio presso il Salone d’Onore del Coni a Roma alla presenza del presidente federale Giovanni Petrucci.

Il Liceo Peano condivide per i suoi studenti le parole di apprezzamento del presidente regionale Mastromarco: “E’ un grande privilegio complimentarmi con i nostri giovani piemontesi, questa volta non solo per meriti sportivi, ma per un’ottima preparazione scolastica che ha permesso a Denicolo’ Lorenzo e Giacomo, atleti della Pallacanestro Tortona, di eccellere su 1.100 candidati per il conseguimento del “Premio di Studio”. Un grande risultato che onora la nostra Regione ed i protagonisti della nostra palla a spicchi in un altro ambito, quello scolastico. Scuola e sport: un connubio che crea una premialità di alto valore, morale e formativo!”