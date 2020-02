Grave fatto di sangue nella notte tra sabato e domenica a Pontecurone davanti ad un locale in via Torino, nei pressi dell’ex stazione ferroviaria.

Ecco quanto accaduto secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Tortona al comando del tenente Colonnello Carlo Giordano.

Sono da poco passate le tre di oggi, domenica 9 febbraio, quando in strada, davanti al Circolo Privato due gruppi di persone si fronteggiano: a quanto pare discutono ad alta voce e alla fine un uomo estrae una pistola e spara all’indirizzo di un altro, che cade a terra ferito.

Lo sparatore si dà a alla fuga mentre gli amici della vittima soccorrono subito l’uomo. Secondo quanto emerso si tratterebbe di un albanese non residente a Tortona.

L’uomo è stato colpito ad una gamba e sanguina. Gli amici lo caricano in auto e lo portano immediatamente al pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona dove l’uomo viene curato e medicato. Secondo quanto emerso non è in pericolo di vita perché la pallottola non ha preso l’arteria femorale.

Lo sparo viene avvertito da alcune persone e scatta subito l’allarme: sul posto arrivano i carabinieri di Tortona che cercano di ricostruire dettagliatamente l’episodio.

Mentre scriviamo (le 10,45 di domenica) sono ancora in corso ulteriori controlli e accertamenti.

Questo è quanto è stato possibile appurare su un fatto di cronaca appena accaduto sul quale non mancheremo di effettuare ulteriori aggiornamenti.