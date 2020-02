Si svolgeranno lunedì 10 febbraio le iniziative organizzate dal Comune di Novi Ligure per il Giorno del Ricordo , in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. La Repubblica Italiana, infatti, riconosce il 10 febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. L’appuntamento è alle ore 10 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica (via Marconi, 66) dove si terrà un incontro pubblico. Dopo il saluto del Sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella , saranno presentate le relazioni di Elisabetta Barich (Libero Comune di Zara in Esilio), Ilaria Bellantoni (giornalista) e Lucio Canciani (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia). Saranno presenti, inoltre, studenti delle scuole superiori novesi che reciteranno, con accompagnamento musicale, alcuni brani tratti da Magazzino 18, spettacolo teatrale scritto da Simone Cristicchi. A seguire, in Piazza Pascoli si svolgerà la cerimonia di commemorazione e sarà deposta una corona dinnanzi alla stele in memoria delle vittime delle foibe. L’evento è organizzato dal Comune di Novi Ligure, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (www.anvgd.it). dal Palazzo Comunale 4 febbraio 2020 L’Ufficio