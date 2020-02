Nell’ambito dell’intensificazione delle attività operative finalizzate alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, la Questura di Alessandria, ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio. Il servizio è stato predisposto al fine di intensificare le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle diverse forme di criminalità diffusa e predatoria finalizzato, al contrasto del fenomeno dei reati predatori in località Casale Monferrato. Le attività sono state coordinate da personale del Commissariato di P.S. di Casale Monferrato, coadiuvato da n. 2 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. Gli equipaggi hanno effettuato diversi posti di controllo dinamici nelle vie del centro cittadino, nelle adiacenze dei supermercati e centri commerciali, dove non di rado si è rilevata la presenza di parcheggiatori abusivi e questuanti molesti, nonché presso la SP 55 (Casale- Valenza) in prossimità del ponte autostradale. Nel complesso sono state identificate nr. 30 persone (di cui: 4 di nazionalità straniera e 4 con precedenti di polizia e penali ). Sono stati controllati, inoltre, nr. 16 veicoli ed eseguiti n. 2 posti di controllo