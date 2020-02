Prosegue anche nel 2020 la collaborazione tra la Delegazione FAI della provincia di Imperia e il Comune di Sanremo nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città e per la formazione culturale degli studenti sanremesi: il progetto “Il museo Civico di Sanremo – Il racconto della città” è nato nell’autunno 2018 ed è continuato con successo durante il 2019; grazie ad esso anche quest’anno gli “Apprendisti ciceroni” della classe 4°A scientifico del Liceo Colombo di Sanremo accoglieranno e accompagneranno i visitatori attraverso le sale del Museo Civico di Palazzo Nota, dalle ore 10 alle ore 13 di ogni primo sabato del mese, per raccontar loro la storia di Sanremo e del suo Museo e per aiutarli a conoscere gli importanti reperti e le collezioni che testimoniano le vicende di questa città plurimillenaria, a partire dalla sezione archeologica fino alle esposizioni permanenti: un viaggio attraverso i secoli dalla preistoria all’età contemporanea.

Uno dei “gioielli” del patrimonio artistico del Museo che verrà presentato e descritto durante la visita è il dipinto “L’incoronazione di Santa Caterina d’Alessandria tra le Sante Margherita e Apollonia” di Pieter Paul Rubens.

Il Museo Civico di Palazzo Nota è un elemento importante nel panorama culturale della città di Sanremo quindi è bello che gli studenti di oggi, che saranno i sanremesi attivi di domani, conoscano, amino, facciano conoscere e facciano amare il “loro museo”.

La Delegazione FAI di Imperia ringrazia la Dottoressa Chiara Tonet e il Dottor Luigi Difrancescantonio che hanno curato la formazione dei ragazzi Apprendisti Ciceroni.