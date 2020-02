l cantautore e polistrumentista ANDREA BIAGIONI arriva in Piemonte con il suo “PRANZO DI FAMIGLIA – SOLO TOUR“ per presentare i brani del suo ultimo album “PRANZO DI FAMIGLIA” (Adesiva Discografica/Self), disponibile in tutti i negozi, in digital download e sulle piattaforme streaming.

Due le tappe in programma: venerdì 14 febbraio, alle ore 21:30, al Diavolo Rosso di ASTI (Piazza San Martino, 4) e sabato 15 febbraio, alle ore 22:30, al Di Noi Tre di ALESSANDRIA (Via Giovanni Plana, 15).

“Pranzo Di Famiglia” è il primo lavoro completamente in italiano dell’artista toscano, dopo la partecipazione alla 10ª edizione di X Factor e a Sanremo Giovani 2018. Il disco mescola con sapienza di arrangiamenti sonorità pop, folk e blues. Nel titolo è racchiuso il concept dell’intero album, che si compone di 8 brani autobiografici in cui Andrea Biagioni si confessa nelle suedebolezze e nei suoi punti di forzacon il linguaggio intimo e confidenziale di chi si racconta ai propri affetti in un momento di raccoglimento, come quello di un pranzo in famiglia.

Il progetto è realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea“.

Questa la tracklist del disco: “Alba Piena”, “Surferemo”, “Violet Peonie”, “Via Da Me”, “Capotreno”, “Leva La Rete”, “Come Si Fa”, “Angela”.

«‘Pranzo di Famiglia’ è un racconto autobiografico – dichiara Andrea Biagioni – un viaggio attraverso lo sguardo di un bambino ormai grande, che voltandosi indietro affronta e rivede con occhi diversi il suo passato. Ogni traccia dell’album rappresenta un momento della mia vita, racconta periodi chiave della mia crescita personale, fatta di fasi di fragilità emotiva alternate a momenti di gioia e risalita».

È online al seguente link youtu.be/NisheFCtPh8 il video di “Angela”, secondo brano estratto dall’album dopo “Surferemo”. La clip è parte del progetto “Colour Behind The Walls”, una live session realizzata nei sotterranei del baluardo di San Paolino, all’interno della cerchia muraria di Lucca, durante la quale il cantautore toscano ha presentato in anteprima il suo album “Pranzo di Famiglia”.

Di seguito i prossimi concerti del “Pranzo Di Famiglia – Solo Tour”, prodotto da Vox Concerti / Doc Live:

14 febbraio – Diavolo Rosso – ASTI

15 febbraio – Di Noi Tre – ALESSANDRIA

18 febbraio – Na Cosetta – ROMA

20 febbraio – Mexico 70 – TARANTO

21 febbraio – Morgana – BENEVENTO

22 febbraio – Cantina San Nicola – VEROLI (FR)

23 febbraio – La Cantera – CESENA (FC)

1 marzo – Moscot – MILANO

20 marzo – Ciottolo – MONDOVÌ (CN)

5 aprile – Garage Sound – BARI

Andrea Biagioni, classe 1988, nasce in provincia di Lucca e si avvicina alla musica all’età di 10 anni, avviando un percorso che lo porterà ad essere un valido polistrumentista ancor prima che un cantante. Inizia a studiare dapprima il pianoforte, per poi dedicarsi alla conquista della sua compagna di vita, la chitarra, aggiungendo con il tempo la padronanza di altri strumenti tra cui varie percussioni (cajon, bongo, djambé, udu), il basso elettrico e l’armonica a bocca. A soli 14 anni inizia la gavetta esibendosi live nei locali lucchesi. Passo dopo passo guadagna la giusta credibilità, partecipa ad alcuni festival e inizia a suonare come turnista in diverse realtà, tra cui il progetto “Voci Sole” di Paolo Ruffini. Partecipa anche a svariati musical, girando l’Italia assieme ad una compagnia teatrale per cinque anni. Ammesso al Berklee College of Music di Boston, abbandona gli studi nel 2016 per partecipare alla decima edizione di X Factor. Gareggia nella squadra degli “Over 25” di Manuel Agnelli arrivando in semifinale e presentando l’inedito “Il Mare Dentro“. La collaborazione con Manuel Agnelli prosegue anche al di fuori della trasmissione, tanto che aprirà le prime 12 date del “Folfiri o Folfox Tour 2017” degli Afterhours. “Il Mare Dentro” è anche il titolo dell’EP pubblicato dopo la partecipazione ad X Factor, che oltre all’omonimo inedito contiene cinque cover da lui interpretate nel corso del talent show. Nel 2018 entra nel cast di Sanremo Giovani con l’inedito “Alba Piena”. Unico fra i partecipanti ad essere accompagnato da un terzetto d’archi, la sua performance risulta molto accorata e convincente e conquista il quarto posto della prima delle due serate del Festival. Il video del brano, frutto di un’idea di Augusto Titoni e di Andrea, rappresenta il passaggio, la scelta, la presa di coscienza del cambiamento radicale che avviene nella vita del protagonista, attraverso immagini che raccontano con semplicità ed eleganza, il rifiorire delle emozioni da uno stato di aridità emotiva. Un ritratto autobiografico come primo tassello di un progetto che si svilupperà nell’album “Pranzo di Famiglia” in uscita il 25 ottobre 2019.

Andrea Biagioni è un musicista raffinato e poliedrico, capace di sperimentare diversi generi tra cui il funk, rock, country, reggae e r&b, ispirandosi ad artisti diversi fra loro come Simon & Garfunkel, James Taylor, Nick Drake e Jeff Buckley, senza dimenticare Bob Marley, The Verve, Radiohead e i più attuali Blake Mills e Bon Iver.

www.facebook.com/andreabiagioniofficial – www.youtube.com/user/biagioandre88

www.instagram.com/andreabiagioniofficial – www.twitter.com/biagioniandrea1

www.open.spotify.com/artist/5LHW1HcZAnB5yui9HiSKD5 – www.instagram.com/adesivadiscografica