La Polizia di Stato è quotidianamente impegnata sul territorio per rispondere alle istanze provenienti dai cittadini aventi ad oggetto tanto la sicurezza quanto la vivibilità e il decoro della città.

Un’attenzione particolare è dedicata al monitoraggio delle principali arterie stradali e dei caselli autostradali di accesso alla città. Nei giorni scorsi, intorno alle ore 22, la pattuglia della Volante impegnata in un posto di controllo presso lo svincolo autostradale di Imperia Ovest, intimava l’Alt ad un’autovettura in uscita dal casello. Mentre la verifica del veicolo e dei relativi documenti andava a buon fine, a carico del conducente risultavano plurimi pregiudizi di polizia, in particolare in materia di stupefacenti, minacce e porto abusivo di armi improprie. Lo stesso, inoltre, appariva particolarmente nervoso e impaziente di allontanarsi. Per tali motivi i poliziotti procedevano ad un controllo della sua persona rinvenendo nella biancheria intima indossata dallo stesso un involucro in plastica contenente sostanza stupefacente, risultata essere, all’esito dei narcotest effettuati successivamente in Questura, del tipo cocaina e del peso di 10 grammi. Sequestrata la sostanza, il soggetto veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

In un altro intervento gli operatori della Squadra Volante individuavano “a colpo sicuro” due soggetti sospetti. Transitando in auto su viale Matteotti all’altezza della “Pensilina”, notavano due giovani alla fermata del pullman riconoscendoli come gli autori di un furto avvenuto presso un locale sito in zona Prino, ove, nel mese di dicembre erano state sottratte svariate bottiglie di liquore con gravi danni al frigo bar e ad una finestra. Portati i ragazzi negli Uffici della Questura per approfondimenti e quivi visionate le immagini delle telecamere di sicurezza del bar depositate dal titolare in sede di denuncia, i sospetti degli operatori trovavano conferma. I due – 17 enni, entrambi di Imperia – venivano denunciati per furto in concorso aggravato dalla violenza sulle cose.

La prevenzione e la repressione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria è solo un aspetto del controllo del territorio effettuato dalla Polizia di Stato a tutela della sicurezza urbana. Vi sono poi degli specifici servizi mirati al decoro e alla vivibilità della città, attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati.

A tal fine vengono sistematicamente effettuati sopraluoghi delle aree considerate a rischio e delle strutture in stato di abbandono della città, monitorate grazie alla presenza sul territorio, da un lato, e alle segnalazioni raccolte dai Poliziotti di Quartiere, dall’altro.

Proprio questi ultimi, nell’ambito della “Polizia di Prossimità”, raccoglievano recentemente alcune segnalazioni in ordine a situazioni di degrado all’interno del cortile della Camera di Commercio. Per dare un seguito immediato e rimuovere le eventuali situazioni di disagio, gli operatori della Squadra Volante effettuavano a più riprese passaggi nella zona, visionando altresì le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in loco, non rilevando tuttavia fatti particolari.