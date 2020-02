Ricerca per:

La commedia,, di per sé brillante e ricca di colpi di scena, si avvale quindi di un rimaneggiamento che rende la più attuale e fruibile per il pubblico contemporaneo.

Il testo, ispirato a quello omonimo di Eduardo Scarpetta, padre di Eduardo De Filippo, è stato adattato in chiave moderna e tradotto dal vernacolo napoletano dalla regista della compagnia, Maria Angela Damilano.

Sabato 8 febbraio 2020, alle ore 21, presso il Salone Maria Regina a SERRAVALLE scrivia, con ingresso ad offerta, andrà in scena lo spettacolo della Compagnia del Bollito: TRE PECORE VIZIOSE.

Sabato a Serravalle va in scena il teatro