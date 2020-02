Oltre 30.000 visitatori, un giro d’affari complessivo stimato superiore ai 2 milioni di euro, alberghi e ristoranti pieni per 3 giorni, una grande partecipazione dei locali, non solo di turisti, 300 banchi commerciali e oltre 100 espositori, laboratori culturali per i più piccini, con centinaia di bambini partecipanti: i numeri della Fiera della Candelora di San Bartolomeo al Mare sono estremamente impattanti: “C’è stato un grande sforzo organizzativo – spiega il Sindaco, Valerio Urso – finalizzato alla valorizzazione della economia locale. Siamo stati favoriti dalle condizioni meteo e siamo molto soddisfatti. Ci prefiggiamo di fare ulteriori miglioramenti, ci sono nuove idee in cantiere per i prossimi anni, sia per l’aspetto espositivo che per quello dell’intrattenimento. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione”.