La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre il ladro, tratto in arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della Stazione di Alessandria-Cristo hanno arrestato ieri sera un 43enne marocchino senza fissa dimora, per furto.