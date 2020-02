I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno tratto in arresto un pregiudicato di anni 34 in esecuzione all’ordinanza di sospensione della detenzione domiciliare e accompagnamento in carcere.

Tale aggravamento di pena era stato richiesto dalla citata Stazione a seguito di evasioni dal luogo in cui il medesimo era sottoposto alla pena della detenzione domiciliare. Infatti i militari tra il mese di dicembre scorso e il mese di febbraio in più circostanze hanno appurato l’assenza presso il suo domicilio. In una circostanza era stato fermato e tratto in arresto in Genova, trovato all’esterno di un bar in compagnia di un amico. L’Ufficio di sorveglianza di Alessandria, a seguito delle segnalazioni della Stazione di Serravalle Scrivia, ha aggravato la misura.

I Carabinieri della Stazione di Serravalle Scrivia lo hanno rintracciato, tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale "Cantiello e Gaeta" di Alessandria per il proseguo dell'espiazione della pena di circa 3 anni.