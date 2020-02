Il mercato delle criptovalute è uno di quelli più particolari nel corso degli ultimi anni. Investire in questo tipo di settore, significa imparare a conoscerlo e anche a rischiare. Infatti, molte volte si sono sentiti i moniti in merito a quelli che possono essere i problemi sul mancato regolamento di questo sistema. E’ evidente che ad oggi, se ci sono dei segnali negativi per quanto concerne la criptovaluta, ve ne sono anche tantissimi positivi. Nello specifico, quando si decide di muoversi in questo mercato bisogna avere davanti con una panoramica completa e capire nel dettaglio come funziona. Del resto, quando parliamo di criptovalute ci riferiamo al denaro digitale virtuale che ha una sua funzione ed assume la forma di moneta soltanto da un punto di vista non fisico. È un sistema economico completamente intangibile che funziona attraverso la blockchain, in un meccanismo complesso di crittografia, che permette di archiviare, negoziare, generare in modo sicuro ogni tipo di transazione attraverso un particolare sistema digitale. Oggi ci sono almeno 3000 criptovalute conosciute e quotate ma probabilmente, è molto difficile dire con precisione quante ne esistono effettivamente.

Come vestire nel mondo delle criptovalute

Per investire nel mondo delle criptovalute bisogna servizi di una specifica piattaforma come Bitvavo o altre dello stesso settore. Tale piattaforma permette di comprare i Bitcoin, di scambiarli, di venderli o di immagazzinarli, tenendo sempre davanti il loro valore e cercando anche di capire in che modo funzionano. Una piattaforma del genere permette di avvicinarsi a questo settor, in modo trasparente con un utilizzo semplice e riuscendo ad gestire ogni tipo di movimento economico e finanziario. Generalmente per fare in modo che la criptovaluta funzioni perfettamente deve essere coordinata attraverso una rete peer-to-peer per la condivisione dei file. Queste piattaforme gestiscono tale sistema confermando le transazioni senza la necessità di avere un’autorità centrale, ma soltanto in un meccanismo completamente sicuro e perfettamente criptato. Insomma, un meccanismo completamente nuovo, decentralizzato che fa in modo che la moneta avrà un valore soltanto in base a quello che è l’incrocio tra la domanda e l’offerta.

Perchè investire?

Investire nelle criptovalute per quali ragioni? E’ importante perché potrebbe dare un’opportunità di guadagno davvero impensabile. Del resto questo mercato sta andando molto bene ed ha conosciuto delle percentuali di rialzo impressionanti. Quando si parla dei vantaggi del trasferimento di denaro degli investimenti in criptovalute, in pratica ci si riferisce alla possibilità di ricevere ed inviare denaro in qualsiasi parte del mondo, senza doversi preoccupare di un’autorità centrale che vada a determinare il valore. Infatti, anche nelle fasi di trasferimento l’utente riesce ad avere il pieno controllo del denaro. Un altro elemento di forza di questo denaro digitale sta nel fatto che le transazioni sono completamente trasparenti e sono a disposizione tutte le informazioni. Oltre ad essere approvate dal pubblico, sono anche molto pratiche. Un’altra cosa da sottolineare è che oramai dal 2016, i rischi per i venditori sono bassi ed in più le commissioni sono molto basse. Per quanto concerne invece gli svantaggi di tale tipo di sistema economico, è che è completamente intangibile.