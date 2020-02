Ricerca per:

E’ stata effettuata attenta vigilanza nelle vie del centro cittadino, nell’area dello Scalo Ferroviario e lungo le arterie stradali che conducono alla stessa, non rilevando criticità. Nella circostanza venivano identificate nr. 36 persone (di cui: 14 con pregiudizi di polizia). Venivano controllati, inoltre, nr. 6 veicoli ed eseguito nr. 1 posto di controllo

Nell’ambito dell’intensificazione delle attività operative finalizzate alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, la Questura di Alessandria insieme a personale della locale Sezione di Polizia Ferroviaria, nella serata del 19 febbraio ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione delle diverse forme di criminalità diffusa che avvengono in particolare nella zona della Stazione Ferroviaria di Arquata Scrivia, oggetto di vivace dibattito per forme di disagio sociale ivi gravitanti.