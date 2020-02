Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo, a conclusione di una complessa ed articolata attività investigativa , hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di una banda di ladri , composta da tre uomini e una donna – tutti domicilia ti nel comune di Taggia – resasi responsabile di molt i furti con “spaccata” su autovetture , commessi principalmente a Taggia ed in altri comuni delle province di Imperia e Savona .

Il GIP di Imperia, concordando con gli elementi probatori raccolti dai mili tari, ha disposto l’applicazione della misura custodiale in carcere per D.E., albanese cl. 82 – già sottoposto alla sorveglianza speciale di p . s . – ed il connazionale E.G. cl 96, entrambi gravati da precedenti di polizia , disponendo inoltre l’obbligo di dimora per M.G. donna sanremese cl. 86 e per T .F., romeno cl. 97, incensurato, rispettivamente nei comuni di Taggia e Castellaro. L’attività investigativa risale all’ottobre scorso quando nei comuni costieri si erano registrati diversi casi d i furti con spaccata su autovetture: i n particolare , la notte del 2 ottobre erano state danneggiate una decina di auto parcheggiate a Taggia nelle vie Colombo, Magellano e Boselli , da cui erano stati asportati pochi euro in monete e tre paia di occhiali da sole.

Analoghi episodi si sono ripetuti con cadenza pressochè quotidiana per tutto il mese di ottobre interessando i comuni di Riva Ligure , Sanremo, Pompeiana , Ospedaletti ed ancora Taggia .

Il modus operandi utilizzato era sempre lo stesso: la banda agiva a notte inoltrata, in genere tra le 2 e le 5 del mattino, muovendosi a bordo di un veicolo di proprietà di un membro del sodalizio , percorrendo strade isolate e zone non coperte dai sistemi di videosorveglianza cittadina. Poi, approfittando del buio, utilizzando oggetti contundenti quali martelli e spranghe di ferro, infrangevano i finestrini delle vetture parcheggiate nella pubblica via per poi impossessarsi di tutti gli oggetti presenti all’interno dell’abitacolo.