Sarà un Winter Trail organizzato dall’associazione Azalai, ad aprire le danze del Trofeo Malaspina in una formula tutta speciale: sabato 22 febbraio una camminata o corsa notturna di 6 o 12 km, una cena del territorio (compresa nell’iscrizione) e domenica 23 la seconda tappa di 12 o 30 km.

L’evento sarà aperto anche alle famiglie con una passeggiata di 6 km la domenica e un fantastico pranzo nel Dongione di Carbonara Scrivia (Tortona, AL). Benvenuti anche gli amici a quattro zampe con una gara di Cani Trail organizzata dalla associazione “Zampa dopo Zampa”.

Il Trofeo, che è ormai al suo sesto anno, ha raggiunto con le sue edizioni le 25.000 presenze. Si articolerà in otto diversi eventi di corsa e camminate in natura nella splendida cornice delle colline tra Lombardia e Piemonte. L’obiettivo è quello di incentivare la conoscenza del territorio, delle colline tortonesi, del suo Appennino, e dell’ Oltrepò Pavese favorendo un turismo sostenibile e portando più persone possibili sul territorio in modo “pulito” promuovendo quindi l’esercizio fisico come benessere del corpo e della mente. “

Le nostre colline sono davvero meravigliose; ogni anno ci impegniamo per far conoscere tanta bellezza a turisti stranieri e italiani. con la collaborazione del CAI abbiamo portato alla luce parecchi sentieri che erano ormai persi; le colline sono la nostra casa e siamo felici di poterle rendere fruibili a tutti”. Comunicano gli organizzatori che credono ormai da anni nell’ unione tra sport e tradizione. Si tratta infatti non solo di far conoscere l’ambiente ma anche i suoi prodotti culinari. In ogni evento infatti compaiono prodotti locali di alta qualità e a chilometro zero. Ovviamente tutti gli eventi sono strutturati per accogliere gli amanti della natura perciò non solo runner ma anche i camminatori e famiglie. Grandi novità per l’edizione 2020.

“Il Trofeo Malaspina ha esteso i suoi territori aggiungendo altri due eventi: il Trail dei Santuari alla scoperta delle Valli Borbera e Spinti e la Ticino Ecomarathon sul tracciato lombardo della via Francigena (gara di chiusura del trofeo a ottobre). Siamo contenti che sempre più orga -nizzatori credano in questo progetto” Sono previsti grandi premi per coloro che parteciperanno a più eventi possibili, si accumulano infatti dei punti in base alla classifica.

“Vi ricordiamo – dicono gli organizzatori – che per chi si iscrive alla due giorni la cena è GRATUITA e compresa. Gli accompagnatori devono prenotare. Il 23 è in programma un pranzo spettacolare (da prenotare per tutti!). Ecco i link: PRENOTA LA CENA DEL 22 QUI:https://trofeomalaspina.it/prenotazione-cena-del-territorio/

PRENOTA IL PRANZO DEL 23 QUI: https://trofeomalaspina.it/prenotazione-pranzo-colli-torto…/“

Dopo il Winter Trail Derthona seguiranno gli altri eventi: • 19 aprile Salice Terme (PV): Trail delle Terre Diverse 10 o 26 km 1100 mD+ – camminata 6 e12 km • 26 aprile Garbagna (AL): GTM Garbagna Trail Montebore 21 e 45 km (anche in staffetta) 2300 mD+ • 21 giugno Vignole di Borbera (AL): Trail dei Santuari 31 Km 1100 mD+ – Camminata 10 Km • 19 luglio Principato di Lunassi (AL): Trail Corri coi Lupi 13 km e 22 Km con 1.250 mD+ – Cam – minata 13 e 22 km • 2 agosto Godiasco (PV): Trail di San Zaccaria corsa 8 km+ e 25 Km con 1100 mD+ e cammi – nata da 8, 15 e 25 km • 6 settembre Cà del Monte Cecima (PV): 6 ore del Trail su percorso ad anello chiuso di circa 5,8 km e 200D+ da ripetersi nell’arco delle 6 ore di gara • 18 ottobre Pavia: TEM Ticino Ecomarathon, 60-35-21km – camminata 10 Km La manifestazione è organizzata dalle associazioni sportive Azalai, Atletica Pavese, Terre Di – verse dimensione OltrePò, Circolo Lunassese, asd Valli Borbera e Spinti, asd Canottieri Ticino Pavia; sarà sponsorizzata da Cantieri Sportivi. Ufficio Stampa: Azalai a.s.d. trofeomalaspina.it Pagina Facebook Trofeo Malaspina +39 345 783 5 111