Maria Grazia Pacquola: la dottoressa che dirigeva una delle poche eccellenze rimaste all’ospedale di Tortona è andata in pensione nei giorni scorsi.

L’Asl però non ha ancora provveduto a sostituirla e siccome parliamo del Reparto di Senologia, eccellenza riconosciuta dalla Regione Piemonte (e non solo) dalla quale partirà si spera il rilancio dell’ospedale di Tortona, il sindaco Federico Chiodi – giusto per mettere le mani avanti – ha voluto appurare di persona le intenzioni dell’Azineda saniotaria.

Così in questi giorni, il primo cittadino di Tortona ha preso contatto con i vertici dell’Asl per verificare cosa avessero intenzione di fare, perché è evidente che senza un sostituto all’altezza, la stessa Senologia rischierebbe un depauperamento.

Preoccupazione per il futuro dell’osepdale di Tortona è stata scongiurata.

“L’Azienda sanitaria di Alessandria da cui dipende il nostro ospedale – ha detto Chiodi – mi ha assicurato che provvederà a sostituirla al più presto e a breve dovrebbe dare il via alla procedura concorsuale per provvedere alla sua sostituzione.”

Un sospiro di sollievo, quindi, per tutti i tortonesi, anche se, con ogni probabilità, saranno necessario almeno tre mesi per avere una nuova responsabile del reparto in organico ma almeno la certezza che Tortona non perderà la sua eccellenza, perché si inizia col non sostituire il responsabile o tamponare alla meno peggio e di finisce con veder trasferito il reparto altrove ed è quello che Tortona non dovrebbe più vedere.