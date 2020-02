Le multe che in un anno diminuiscono dell’ 11,61% e gli incidenti stradali dello 0,7%. Questi i dati salienti sull’attività svolta dai Vigili Urbani di Tortona nell’ultimo anno.

Un’attività che è stata presentata questa mattina, martedì 25 febbraio, presso la sede del comando in via Anselmi, con la la tradizionale conferenza stampa di presentazione dei dati sull’attività svolta nel 2019 dalla Polizia Municipale di Tortona, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, dell’Assessore Luigi Bonetti e del Comandante Orazio Distefano. Sindaco ed Assessore hanno entrambi ringraziato gli agenti del Corpo per l’impegno profuso nonostante le difficoltà derivanti principalmente dall’organico limitato (attualmente sono 26 unità), ricordando anche l’ottima gestione delle situazioni di emergenza come l’alluvione dello scorso autunno.

Da parte dell’Amministrazione Comunale è stata ribadita la volontà di aumentare il numero di agenti a disposizione, nel rispetto delle procedure tutt’altro che veloci: nel frattempo, già nelle prossime settimane, saranno sostituiti i due agenti che lasceranno l’organico, ma è considerata una priorità reperire risorse economiche dal bilancio comunale per effettuare nuove assunzioni.

E’ stato fatto cenno anche al “Vigile di frazione” iniziativa avviata dalla Giunta comunale poco dopo l’insediamento la scorsa estate che verrà riconfermata anche per il futuro.

La parola poi è passata al Comandante della Polizia Municipale Orazio Di Stefano che ha illustrato tutti i dati che trovate nel report completo che pubblichiamo a fine articolo.

Tra i dati più interessanti da segnale che le contravvenzioni agli automobilisti indisciplinati sono diminuite dell’ 11.61% passando da 10.336 del 2018 a 9.183 del 2019 con una media di 25 al giorno. Diminuiscono, per fortuna le multe a chi passa col rosso (da 250 a 197) e quelle per omessa prudenza (da 102 a 85).

Diminuiscono anche se di poco gli incidenti stradali passati da 179 a 166.

Sono aumentate in modo esponenziale le manifestazioni e i presidi dei vigili urbani: da 73 a 123, oltre che gli interventi di protezione civile a causa del maltempo: da 5 a 30.

Trovate tutti i dati al link https://www.oggicronaca.it/wp-content/uploads/2020/02/Relazione-attività-2019-Corpo-di-Polizia-Municipale.pdf