Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

In pratica prima di accedere al Pronto Soccorso, il personale sanitario valuterà i singoli casi, affinché gli eventuali sospetti di contagio possano accedere a un percorso differenziato, a tutela delle norme di prevenzione che impediscono la diffusione del virus stesso. Si sottolinea, infine, che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.

Finito ieri martedì 25 febbraio 2020, lo spostamento della tenda allestita dalla Protezione Civile fuori dall’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato: una scelta effettuata per avere una maggiore visibilità. Si ricorda che all’interno non si svolge alcun tipo di controllo e/o tampone sul virus , ma attività di pre-triage.

Il Comune spiega che la tenda davanti all’ospedale di Casale non svolge alcun tipo di controllo o tampone sul Coronavirus