Il 1 febbraio scorso, davanti a una platea gremita di “persone” profondamente convinte sul valore del “civismo”, si è svolta a Lecco la “PRIMA ASSEMBLEA NAZIONALE DI ALLEANZA CIVICA”.

Dopo l’introduzione di Franco D’Alfonso (Consigliere Comune di Milano e Presidente di ALLEANZA CIVICA) e di amministratori locali, sono intervenuti in video-conferenza il Sindaco di Milano Beppe Sala, l’On. Claudio Signorile, il Sindaco di Taranto ed infine, Piero Bassetti (Globus et Locus)

Con questo evento, prende “UFFICIALMENTE” corpo anche “ALLEANZA CIVICA PER ALESSANDRIA”, una rete di servizio per il coordinamento e il sostegno di tutte quelle realtà del civismo che si preparano ai prossimi appuntamenti elettorali, già in Lombardia (Lecco, Legnano e Voghera), in Liguria dove si voterà anche per la regione e nelle grandi città prime fra tutte Milano e Torino, dove si voterà nel 2021.

Beppe Sala, dunque lancia l’alleanza, unica lista civica per tutte le città al voto.

Il progetto, finora solo un’intenzione, adesso ha anche un nome e un simbolo: Alleanza civica per…

“..è un cammino nato un anno fa, una rete che offre spazio a chi vuole partecipare e preferisce farlo fuori dallo schema classico dei partiti….”, chiarisce il sindaco di Milano. Ci sono spazi enormi oggi non occupati, il civismo accompagnato da un pensiero politico radicato, può dare un grande contributo.

In che modo?

“la cosa principale da fare è riportare la politica nel locale, rispettando la sua dimensione urbana…”, spiega Piero Bassetti nel suo intervento, e continua “…bisogna riorganizzare la Polis locale, prendendo atto dei cambiamenti. Poi, in secondo luogo, bisogna cambiare radicalmente quella che una volta si chiamava politica “estera”, che deve essere politica “glocal”, ……organizzare il rapporto tra la politica locale e la politica globale”

Alleanza Civica vuole offrire un miglior contributo all’interesse pubblico, allargando l’azione al mondo del civismo e/o rivolgendosi a coloro che non si riconoscono direttamente nei partiti tradizionali.

Tante sono le città coinvolte da nord a sud: Milano, Bergamo, Torino, Genova, Taranto, Napoli ecc. un paio di elementi sono assodati: a sinistra come a destra si respira una forte apertura alle esperienze civiche.

Alleanza Civica vuole rappresentare quel potere locale che se riesce ad aggregarsi per contare a livello nazionale ed (eventualmente) diventare forza anche transnazionale ma sempre quale attuazione di un indirizzo politico espresso dal basso e soprattutto dalla cittadinanza attiva.

