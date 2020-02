Una graziosa novità a Tortona: a breve prenderà il via un corso di inglese per adulti e bambini.

Il corso sarà tenuto da Antonella Baistrocchi e inizierà, giovedì 27 febbraio dalle 18:15 alle 19:15.

Si articolerà in 10 lezioni che serviranno per imparare la lingua inglese, quella parlata in tutto il mondo, che consente farsi capire da chiunque.

Due le novità di questo corso rispetto agli altri, sarà alla portata di tutti e costerà davvero poco: solo 90 Euro per tutte le lezioni.

A fine corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Iscrizione e informazioni presso la segreteria dell’ oratorio San Luigi in via Don Sparpaglione, nel quartiere di San Bernardino. Orario di apertura da martedì a venerdì dalle 15,30 alle 18,15.

Per informazioni è anche possibile mandare un’email a sanluigioratorio@yahoo.it oppure telefonare (solo ore pasti) o mandare messaggi whatsapp al numero 3384694240.

Antonella Baistrocchi, insegnante del corso ha grande esperienza nel settore privato ed è riconosciuta dal Cambridge Assement English con un livello linguistico corrispondente al B1.

Il corso è aperto a tutti.