Martedì 18 Febbraio prossimo, all’interno del Comune di Bistagno, Cia Alessandria tratta il tema della Coltivazione del nocciolo, con un incontro strutturato in due momenti principali, con inizio alle ore 9.

Si introdurranno le novità che concernono la lotta alla Cimice asiatica, con i dati dei monitoraggi effettuati nel 2019 in varie Aziende sul territorio provinciale e le prospettive per il 2020; in seguito ci sarà una dimostrazione in campo con una prova di concimazione localizzata.

La sede è il Comune di Bistagno c/o la sala multimediale della Gipsoteca Monteverde alle ore 9,00 per la presentazione dei dati; alle 10,15 la dimostrazione pratica di concimazione localizzata.

L’incontro è gratuito e aperto ad Aziende Cia e non, per ulteriori info rivolgersi negli uffici Cia (www.ciaal.it).