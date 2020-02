Ricerca per:

I lions club Tortona Castello, Tortona Host e Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello offriranno gratuitamente alle donne nate nel 1980 e residenti nei Comuni di Tortona e Castelnuovo S. l’opportunità di fare una mammografia digitale bilaterale diretta per una prevenzione precoce del tumore della mammella.

I Lions di Tortona varano un’iniziativa per combattere il tumore al seno