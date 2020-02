Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per ulteriori informazioni: TEATRO DEL BANCHERO Palazzo Soleri Via Soleri, 12 18018 TAGGIA IM Tel.: +39 0184 461063 teatrodelbanchero.it info@teatrodelbanchero.it FB: teatrodelbanchero

Tutti i gruppi sono ovviamente formati e stanno lavorando alacremente alla produzione dei saggi di fine anno, con incontri settimanali e in alcuni casi bisettimanali.

Inizia il secondo quadrimestre dell’anno accademico 2019-2020 al Teatro del Banchéro di Taggia, la scuola di teatro e laboratorio culturale che propone corsi per bambini, ragazzi e adulti, anche a Bordighera sotto la Direzione artistica di Marcello Prayer.