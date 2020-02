In questi giorni gli Agenti del Posto Polfer di Novi Ligure durante una scorta a bordo di un treno regionale diretto ad Alessandria, hanno denunciato, in stato di libertà per violazione delle norme sugli stranieri, un cittadino marocchino che a suo carico aveva un decreto di espulsione emesso dal Questore di Imperia.

​Ad Alessandria gli Operatori della Sezione Polfer hanno denunciato in stato di libertà per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino nigeriano che giunto in stazione a bordo del treno regionale, in evidente stato di alterazione fisica, durante il controllo di Polizia, ha inveito contro gli Agenti spintonandoli e spogliandosi di tutti i vestiti e mettendo in atto atteggiamenti ostili e provocatori. Sempre personale della Sezione Polfer di Alessandria ha denunciato in stato di libertà per lesioni, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale un cittadino maliano.

L’uomo, giunto in stazione tramite treno regionale in evidente stato di alterazione psico- fisica, sembrava colto da malore ma, alla vista degli operatori che immediatamente si sono portati in suo soccorso, ha dato in escandescenza, aggredendoli fisicamente con calci e pugni e insultandoli verbalmente. Dopo essere stato riportato alla calma e accompagnato presso gli Uffici di Polizia di stazione, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.