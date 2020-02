Disagi, ieri sera, dopo cena, lungo la ex statale 211, chiusa al traffico per diverso tempo.

E’ accaduto alla periferia di Sale, quando un cosiddetto “Trasporto eccezionale” per cause ancora in corso di accertamento, è uscito dalla carreggiata terminando la sua corsa nei campi adiacenti la strada.

L’autista è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato trasportato a cura dell’ambulanza del 118, al Pronto Soccorso dell’ospedale con ferite non gravi.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortona che si sono immediatamente attivati per procedere alla messa in sicurezza del mezzo e, insieme alla Polizia stradale, ai provvedimenti di limitazione del traffico.

La ex statale, infatti, è rimasta interdetta al traffico per diverso tempo poiché, per rimuovere il mezzo e riposizionarlo in carreggiata, è stato necessario far intervenire un’apposita gru, per cui fino al termine delle operazioni, sulle quali hanno vigilato in continuazione i pompieri di Tortona, la strada è rimasta chiusa al traffico.