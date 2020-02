Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Il diritto di opporsi” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

I film verranno proiettati presso il Megaplex Stardust di Tortona. Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.





Il diritto di opporsi



Just Mercy Regia: Destin Daniel Cretton. Sceneggiatura: Destin Daniel Cretton, Andrew Lanham. Fotografia: Brett Pawlak. Montaggio: Nat Sanders. Attori: Michael B. Jordan , Jamie Foxx , Brie Larson , O’Shea Jackson Jr. , Tim Blake Nelson , Rafe Spall , Rob Morgan , Claire Bronson. Paese: USA, 2020. Distribuzione: Warner Bros. Italia. Durata: 137 min. Genere: Drammatico.

Il Diritto di Opporsi , film diretto da Destin Daniel Cretton, è la storia di Bryan Stevenson ( Michael B. Jordan ), un avvocato che ha scelto di impiegare la sua professione per lottare affinché le ingiustizie non rimangano impunite. Dopo la laurea ad Harvard, Bryan decide di rinunciare alle diverse cause remunerative, ma sceglie di intraprendere una strada più difficile e meno battuta. Deciso a difendere tutti coloro che sono stati accusati ingiustamente, si reca ad Alabama, dove lavora fianco a fianco con la collega locale Eva Ansley ( Brie Larson ).

Il primo caso che il giovane avvocato deve affrontare è un omicidio: una diciottenne è stata uccisa e l’unico sospettato, Walter McMillian ( Jamie Foxx ), è stato accusato e condannato a morte. Ci sono molte prove a suo favore e soltanto una testimonianza di un criminale, con tanto di movente per mentire, lo incastra. Nonostante ciò, Walter rischia la morte e il motivo è probabilmente legato più al colore della sua pelle che a un reale coinvolgimento nell’omicidio. Questo è il caso perfetto per Bryan, che cercherà di scagionare l’uomo, mentre il sistema gli rema contro e il razzismo non sembra più così camuffato…