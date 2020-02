Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Dolittle” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Dolittle



Regia: Stephen Gaghan. Sceneggiatura: Stephen Gaghan, Chris McKay, John Whittington. Fotografia: Guillermo Navarro. Montaggio: Craig Alpert. Musiche: Danny Elfman. Attori: Robert Downey Jr. , Antonio Banderas , Michael Sheen , Jim Broadbent , Jessie Buckley , John Cena , Harry Collett , Marion Cotillard , Charles De La Tour , Carmen Ejogo , Ralph Fiennes , Selena Gomez , Kumail Nanjiani , Rami Malek , Octavia Spencer , Craig Robinson , Emma Thompson , Tom Holland. Produzione: Perfect World Pictures, Team Downey, Universal Pictures. Distribuzione: Universal Pictures Paese: USA, 2020. Durata: 106 min. Genere: Commedia.



Dolittle , il film diretto da Stephen Gaghan, prende ispirazione da una serie di libri pubblicati da Hugh Lofis a partire dagli anni ’20 del secolo scorso, che avevano come protagonista un uomo che all’improvviso si trova ad avere la capacità di parlare agli animali.

La storia è quella di John Dolittle ( Robert Downey Jr. ) un celebre ed eccentrico veterinario dell’età vittoriana. John ha perso la moglie da sette anni e ora vive in solitudine nella tenuta Dolittle, i suoi animali esotici sono gli unici a fargli compagnia. Le cose cambiano quando la giovane Regina ( Jessie Buckley ) si ammala gravemente e il dottor Dolittle suo malgrado si vede obligato a partire verso un’isola remota e misteriosa in cerca di una cura. Qui ritroverà entusiasmo e slancio nei confronti della vita, imbattendosi in vecchi rivali e creature meravigliose.

Lungo questa avventura Dolittle avrà al suo fianco una giovane assistente ( Harry Collett ) e un fantastico gruppo di amici animali parlanti, tra i quali un ansioso gorilla (doppiato nella versione originale da Rami Malek ), un’oca entusiasta ma poco brillante (voce originale Octavia Spencer ), uno struzzo indifferente e freddo (voce originale Kumail Nanjian ) che battibecca con un orso polare sempre ottimista ( John Cena ) e un cocciuto pappagallo ( Emma Thompson ), il più fidato consigliere e amico fidato di Dolittle.