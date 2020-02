Venerdì 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e Cyberbullismo, l’Istituto di Istruzione Superiore “G.Marconi” ha aderito alla iniziativa proposta dal Comune di Tortona in collaborazione con Derthona Basket e Istituto Santachiara, organizzata per sensibilizzare gli studenti su questa importante tematica.Noi alunni, rappresentanti di tutte le classi dell’istituto, abbiamo partecipato al Flashmob “Un palleggio contro il bullismo” che ci ha visto protagonisti in piazza del Duomo insieme a tutte le altre scuole della città. Durante l’evento ci è stata data l’opportunità di far sentire la nostra voce e di portare il nostro messaggio contro il bullismo: attraverso una breve performance sul palco, abbiamo dimostrato che per sconfiggere questo fenomeno bisogna combattere l’indifferenza, togliere la maschera dietro la quale troppo spesso ci nascondiamo, perdendo la nostra identità e sfuggendo alle nostre responsabilità. Solo trasformando i sentimenti negativi in azioni propositive è possibile prevenire le diverse forme di bullismo e cyber bullismo, acquisendo consapevolezza dell’importanza del ruolo di tutti noi per combattere un fenomeno che è prima di tutto sociale e responsabilità di ogni singolo cittadino. “Non restare indifferente: agisci!”, abbiamo gridato oggi in piazza e continueremo a farlo, finchè sarà necessario.

I ragazzi e le ragazze della Redazione MARCONEWS