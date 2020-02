Sabato 1° febbraio 2020 il Gruppo Alpini di Alessandria, con una breve ma significativa cerimonia, ha consegnato le elargizioni benefiche ad alcune associazioni alessandrine. Alla cerimonia ha presenziato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alessandria, Piervittorio Ciccaglioni per testimoniare la collaborazione e la riconoscenza che l’Amministrazione Comunale di Alessandria ha nei confronti degli Alpini. Le somme donate sono state raccolte durante le diverse manifestazioni nelle quali gli Alpini, guidati dal Capogruppo Renato Baldelli, hanno distribuito le famose frittelle di Ramognini, gli agnolotti e gli eslcusivi “Panini dell’Alpino”. Le associazioni alessandrine beneficiarie sono le seguenti: Fulvio Minetti Onlus che opera, in collaborazione con il personale ASL, a vario titolo, all’interno dell’Hospice il Gelso di Alessandria; Il Sole Dentro che si occupa di persone con problemi di autismo e che ha instaurato con gli Alpini di Alessandria una collaborazione da diversi anni, a partire dalla sua costituzione; Caritas Diocesana di Alessandria . A breve gli Alpini del Gruppo di Alessandria porteranno il loro contributo anche alla LILT (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Alessandria . “ Ho voluto presenziare a questo momento di restituzione alla nostra comunità organizzato dal Gruppo Alpini Alessandria per testimoniare la vicinanza e l’apprezzamento del Comune di Alessandria a tutte le attività svolte dal Gruppo, ma soprattutto per condividere lo spirito solidale e benefico che sottende le loro azioni – ha commentato l’assessore alle Politiche Sociali, Piervittorio Ciccaglioni -. Non possiamo che apprezzare e condividere la loro mission di donare quanto più possibile a chi ne bisogno,​soprattutto in questi tempi difficili. Ringraziamo di cuore l’impegno e l’operato della sezione A.N.A. di Alessandria ”. * * * * La sezione A.N.A. di Alessandria ringrazia tutti gli Alessandrini che sostenendo e prendendo parte alle iniziative proposte consentono di restituire in forma di beneficienza un importante contributo alla comunità in cui operano. pag. 2