Questa mattina, di fronte ad una gremita platea di imprenditori agricoli, all’hotel I due buoi rossi di Alessandria, il presidente della Confagricoltura provinciale Luca Brondelli di Brondello, il presidente di Zona di Alessandria Giuseppe Alferano, il direttore provinciale Cristina Bagnasco e il direttore di Zona Piero Viscardi hanno dato avvio ai lavori dell’ultima delle Assemblee locali organizzate quest’anno. Ospite l’assessore all’agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, con il quale è stato possibile approfondire alcuni temi di interesse del settore primario del nostro territorio. Il presidente Brondelli ha portato all’attenzione dell’Assessore e del pubblico alcuni argomenti di attualità, quali le domande agro climatico ambientali del Programma di Sviluppo Rurale e i danni da fauna selvatica con annesse problematiche. Ha poi parlato dei pagamenti di ARPEA, che quest’anno sono arrivati puntuali anche grazie all’intervento dell’Assessorato regionale. Infine, Brondelli si è focalizzato sul centenario di Confagricoltura, che ricorre quest’anno e che ha visto il primo dei numerosi avvenimenti programmati celebrarsi proprio in questi giorni, tra venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio a Roma a Villa Blanc, alla presenza di numerose autorità: “Le parole chiave scelte per identificare questo evento sono identità e futuro. Parafrasando quanto detto circa 50 anni fa da Luigi Einaudi, è necessario guardare al futuro, perché gli imprenditori agricoli sono costretti sempre ad innovare”. Nel suo discorso, l’assessore Protopapa ha aggiunto altri topic che caratterizzano il nostro settore primario: “Per avere aziende competitive sono necessari progetti sostenibili e attrezzature all’avanguardia. In questo credo sia necessario un supporto da parte delle istituzioni. I nostri prodotti agricoli sono sempre più apprezzati nel mondo perché rappresentano delle eccellenze. Sono convinto che l’enogastronomia debba avere un ruolo primario per valorizzare la fatica giornaliera di voi agricoltori” . Protopapa ha poi incentivato ad attuare sinergie, come quelle messe in essere con la​Regione Lombardia per la commercializzazione del riso contrastando i dazi imposti dalle grandi economie. “Attuando una programmazione differente, spostando le risorse da una misura all’altra, riusciremo a utilizzare meglio i fondi rimanenti” ha affermato l’Assessore a riguardo della chiusura del settennio del PSR. Infine, Protopapa, confermando che rimarrà in carica fino alla fine del suo mandato, ha accennato alla recente iniziativa regionale messa in atto per fermare la diffusione della cimice asiatica, così come i provvedimenti presi da Palazzo Lascaris per il proliferare degli ungulati e la pulizia degli alvei dei fiumi. Il consesso è proseguito con gli interventi del direttore di Confagricoltura Cristina Bagnasco, che ha invitato a guardare sempre in avanti, e del presidente di Agriturist Franco Priarone, che ha esortato a condividere esperienze e conoscenza. Sono seguite le relazioni dei capi servizio di Confagricoltura Alessandria Roberto Giorgi (economico), Marco Visca (tecnico) e Marco Ottone (fiscale) e del direttore del Consorzio di Difesa dalle avversità atmosferiche di Alessandria, Marco Castelli. Il dibattito conclusivo ha visto Luigi Ricaldone e Giuseppe Alferano approfondire alcune questioni fiscali.