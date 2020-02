Nei giorni scorsi, nell’ambito servizi di vigilanza stradale per il controllo del territorio, una pattuglia della Sottosezione Polstrada di Ovada, sottoponeva a controllo di Polizia nei pressi dell’area di parcheggio Tagliolo Ovest, nel comune di Tagliolo Monferrato sull’autostrada A/26, l’autobus di linea della società Flixbus proveniente da Milano e diretto a Sanremo.

Tra i passeggeri sottoposti a controllo vi era anche N. S. di anni 17, nato in Tunisia, e sprovvisto di documenti identificativi.

N.S., dai primi accertamenti, risultava essersi allontanato dalla comunità per minori stranieri non accompagnati “SIPROIMI” di Sant’Andrea di Conza in provincia di Avellino e, pertanto, previa comunicazione al P.M. di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, veniva accompagnato presso la Polizia Scientifica di Alessandria al fine di pervenire alla sua certa identità; l’autobus di linea veniva lasciato ripartire immediatamente per non creare disagi agli passeggeri presenti a bordo.

Terminati gli accertamenti sull’identità, N. S. veniva accompagnato presso una struttura dei servizi sociali convenzionata con la ASL di Alessandria denominata “Azimut Cooperativa Sociale la Colomba” con sede in Torre Garofoli di Tortona.