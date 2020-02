Ci sarà tempo fino al prossimo 29 febbraio per presentare la domanda per le agevolazioni fiscali da parte di quei commercianti alessandrini che riapriranno un negozio sfitto o amplieranno la loro attività e per le nuove imprese o aziende in città che assumeranno un dipendente per almeno un anno. Sono queste le opportunità offerte da due regolamenti approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 15/02/2018 (“Regolamento iniziative a favore dell’economia locale”-“Regolamento per le agevolazioni su tributi locali per le imprese operanti e di nuova costituzione presenti nel territorio comunale”). Gli interessati possono presentare formale istanza sui modelli dedicati (reperibili sul sito internet del Comune di Alessandria) che dovranno essere inviati tramite posta elettronica certificata all’indirizzo : suap@comunedialessandria.it