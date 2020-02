Ricerca per:

Sono in diminuzione le telefonate ricevute dal numero verde sanitario 800.19.20.20 dedicato alle persone che abbiano il dubbio di aver contratto il virus. Mercoledì 26 febbraio sono state 1.154 le chiamate gestite, una settantina in meno del giorno prima.

Altre quattro persone, appartenenti al secondo gruppo di astigiani in soggiorno nell’hotel di Alassio e risultate anch’esse positive al test, sono ricoverate all’ospedale San Martino di Genova.

Al momento, dunque, sono due le persone positive ai test sul coronavirus covid19 in Piemonte, la prima ospedalizzata a Torino e la seconda ad Asti.

In attesa della validazione del test da parte dell’Istituto superiore di sanità, gli appartenenti al gruppo sono stati posti sotto sorveglianza attiva presso il loro domicilio.

Coronavirus, il punto sulla situazione in Piemonte: positiva un astigiana del gruppo di Alassio