Nella stazione di Alessandria, invece, gli Operatori Polfer hanno rintracciato ed arrestato un cittadino nigeriano destinatario di un Ordine di Esecuzione di Carcerazione, per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, pena residua di 2 anni, 7 mesi, 13 giorni e una multa di 12.000 euro. Lo straniero è stato associato presso la locale Casa Circondariale e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli Operatori del Posto Polfer di Novi Ligure hanno indagato in stato di libertà tre cittadini stranieri, irregolari in Italia, colpiti da un Ordine del Questore di Torino e di Milano a lasciare il Territorio Nazionale.