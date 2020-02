Ricerca per:

Per quanto riguarda le sette persone chiuse nel residence nel centro di Tortona di proprietà dei coniugi che si sono recati al pronto Soccorso facendo scattare tutto il protocollo di emergenza sono tutti molto sereni e tranquilli.

Al momento la situazione però è serena e tutti speriamo che effettivamente siano solo casi di normale influenza o malattie respiratorie, ma fino a dopo cena non sarà possibile tirare il sospiro di sollievo che tutti i tortonesi (e non soltanto loro) si attendono.

Dalla Regione Piemonte ci hanno personalmente comunicato che soltanto in serata (probabilmente dopo le 20) sarà possibile conoscere l’esito delle analisi.

Aumenta in continuazione il numero dei casi sospetti da Coronavirus e le persone sottoposte a tampone, per questo motivo, i risultati tardano ad arrivare.