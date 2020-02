Passaggio di consegne alla guida del gruppo Terziario Donna Alessandria , vivace componente femminile di Confcommercio: è stata eletta dal Consiglio Direttivo la nuova Presidente , Rossella Ferrando , che raccoglie il testimone di Vittoria Poggio, oggi Assessore Regionale alla Cultura, Turismo, Commercio. Rossella Ferrando, titolare della gioielleria Ferrando di via Migliara e già da anni è attiva all’interno del gruppo nelle varie attività a sostegno delle imprenditrici, così commenta il nuovo incarico: “ Sono molto onorata di proseguire il percorso di valorizzazione e di sostegno alle imprenditrici del commercio e del terziario avviato e portato avanti da Vittoria e ringrazio le colleghe per la fiducia che mi hanno dimostrato incaricandomi alla guida del nostro gruppo. Sarò felice di raccogliere le idee, le proposte e gli stimoli che arriveranno da tutte le colleghe per poter lavorare, tutte insieme e con il supporto della Confcommercio, a progetti a favore delle nostre imprese e di noi tutte. Credo molto nella qualificazione delle competenze professionali e certamente tra le attività che proporremo troveranno spazio workshop, seminari e corsi di formazione per tenerci aggiornate su tutte le tematiche, specifiche e trasversali, utili per la nostra attività. Ma non solo: ci impegneremo a portare avanti le richieste e le proposte delle imprenditrici nelle sedi istituzionali competenti e proseguiremo i percorsi sull’innovazione già avviati negli ultimi anni”. Didascalia Da destra: la neo eletta Presidente Rossella Ferrando, le Consigliere Federica Trucco, Daniela Bina e Giuliana